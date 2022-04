Dramma in provincia di Verona

Dramma a Cerro Veronese, comune della provincia di Verona.

Un uomo di 54 anni, G.R., è morto schiacciato dalla propria auto all’interno del garage della sua abitazione.

L’uomo, originario di Novara, ieri pomeriggio, giovedì 21 aprile, mentre era impegnato in lavori di manutenzione alla propria auto, ha causato accidentalmente il movimento del mezzo, restando schiacciato contro il muro del garage, in via Grotte delle Fate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Si erano mobilitati anche i Vigili del Fuoco ma sono tornati indietri quando sono stati avvisati che non c’era più niente da fare per il 54enne.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai Carabinieri.