Ok del Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo ha approvato un regolamento rivoluzionario, destinato a cambiare il volto delle transazioni finanziarie all’interno dell’Unione Europea. Questo nuovo provvedimento assicura che i trasferimenti di denaro, sia per i privati che per le aziende, avvengano in maniera istantanea, eliminando i ritardi nei pagamenti bancari e accrescendo la sicurezza nei trasferimenti di fondi.

Accelerazione dei Bonifici Bancari: Un Vantaggio per Tutti

Grazie al nuovo regolamento dell’UE, le attese per i bonifici bancari diventano un ricordo del passato. Sia i consumatori che le piccole e medie imprese beneficeranno di questa accelerazione nei pagamenti, che sarà ora obbligatoria per banche e fornitori di servizi di pagamento (PSP). Con 599 voti favorevoli, il testo mira ad aggiornare le norme vigenti nell’area dei pagamenti unici in euro, promettendo bonifici processati e fondi accreditati entro dieci secondi, a qualsiasi ora e giorno.

Uniformità e Sicurezza nei Pagamenti

Un punto fondamentale del regolamento riguarda l’uguaglianza delle tariffe per i bonifici istantanei rispetto a quelli tradizionali, nonché l’introduzione di misure avanzate per la prevenzione delle frodi. I PSP saranno tenuti a offrire, gratuitamente, servizi per la verifica dell’identità dei destinatari dei pagamenti, al fine di minimizzare il rischio di errori o frodi. Ulteriormente, per proteggere i consumatori, sarà possibile stabilire un limite massimo per i bonifici istantanei.

Compensazione in Caso di Frodi

Le nuove norme prevedono che, in caso di mancato adempimento dei PSP nelle loro funzioni di prevenzione delle frodi, causando danni finanziari ai clienti, questi ultimi abbiano il diritto di richiedere un risarcimento. Questo aspetto introduce un ulteriore livello di sicurezza e fiducia nei servizi di pagamento istantaneo.

Misure Antiriciclaggio e Contro il Finanziamento del Terrorismo

Infine, il regolamento impone ai PSP che offrono bonifici istantanei di effettuare controlli approfonditi sui propri clienti per identificare eventuali soggetti sottoposti a sanzioni o misure restrittive legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questo rappresenta un passo importante verso la lotta a queste pratiche illecite all’interno dell’UE.