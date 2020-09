È successo a Vicenza

A Vicenza lunedì scorso, 14 settembre, un anziano di 73 anni è stato aggredito da un 25enne senza fissa dimora e con diversi precedenti. Il motivo? L’uomo aveva tentato di fermare la violenza del giovane contro la sua ragazza. Ora il 73enne è ricoverato con una frattura al femore e non si escludono lesioni alla testa.

L’anziano, vicentino, ha tentato di mettersi in mezzo tra un 25enne italiano di origine ungheresi, già noto alle forze dell’ordine e la sua ragazza. Il giovane, però, se l’è presa con il 73enne e ha cominciato a colpirlo con pugni e calci, anche quando era a terra.

L’aggressione è stata ripresa da una donna che abita nella zona dov’è avvenuta, ovvero nel quartiere di Mercato Nuovo, attirata dalle urla. La polizia ha arrestato l’aggressore dopo averlo riconosciuto nel filmato. Solo poche ore prima, il 25enne era stato fermato per avere aggredito un carabiniere fuori servizio in treno.

IL VIDEO:

Per via di quanto successo il sindaco Francesco Rucco ha deciso di incrementare i controlli nella zona del Mercato Nuovo: «L’episodio di violenza che ha coinvolto un anziano nella zona – ha detto – è un gesto particolarmente grave, avvenuto tra l’altro in un luogo con diverse problematiche e che stiamo tenendo sotto controllo. Visto l’acuirsi dei fenomeni, provvederemo ad aumentare i controlli coinvolgendo anche le altre forze dell’ordine».

Sul fattaccio è intervenuta anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia con un post su Facebook: «Anziano coraggioso interviene per aiutare una donna maltrattata e viene pestato da uno spacciatore. Per lui anche la frattura del femore. Come è ridotta l’Italia? Gli italiani sono stanchi di vivere in una giungla, pretendiamo sicurezza, legalità, controllo del territorio e certezza della pena. Delinquenti in galera, persone oneste libere di vivere senza paura di essere aggredite».