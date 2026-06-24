Un patrimonio immobiliare unico nel Mediterraneo

Una delle proprietà più iconiche della storia recente italiana sta per cambiare definitivamente padrone. Villa Certosa, la celebre residenza estiva appartenuta a Silvio Berlusconi in Sardegna, sarebbe stata ceduta alla famiglia reale qatariota Al Thani in un’operazione immobiliare che, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, avrebbe raggiunto il valore di 350 milioni di euro.

A confermare l’esistenza della trattativa è arrivata anche Fininvest attraverso una dichiarazione ufficiale. Immobiliare Idra, società controllata dal gruppo, ha infatti dichiarato di “aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa”.

Un patrimonio immobiliare unico nel Mediterraneo

Situata a Porto Rotondo, affacciata direttamente sul Golfo di Marinella, Villa Certosa rappresenta una delle proprietà private più esclusive d’Europa.

Il complesso immobiliare si sviluppa su 4.500 metri quadrati e comprende:

126 stanze

un parco privato di 120 ettari

quattro bungalow indipendenti

due edifici denominati Cactus e Ibiscus

teatro privato

palestra

serra

piscina

centro di talassoterapia

belvedere panoramico con pavimento in marmo

Una residenza costruita per garantire privacy assoluta e comfort di altissimo livello.

Chi compra Villa Certosa

Secondo quanto emerso, l’acquirente sarebbe Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società di investimento con sede in Lussemburgo che rappresenta il braccio immobiliare internazionale della dinastia Al Thani, famiglia che governa il Qatar da oltre 150 anni.

Dietro l’operazione ci sarebbe soprattutto Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli Esteri e primo ministro del Qatar tra il 2007 e il 2013, figura centrale nella strategia globale di investimenti del Paese.

Il Qatar, attraverso il proprio fondo sovrano, gestisce asset finanziari per centinaia di miliardi di dollari derivanti principalmente dalle immense riserve di petrolio e gas naturale.

Il destino della villa dopo la morte di Berlusconi

Dopo la scomparsa di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, il destino di Villa Certosa sembrava ormai segnato.

Secondo quanto ricostruito, i figli del fondatore di Fininvest non avrebbero mostrato particolare interesse nel mantenere una proprietà tanto prestigiosa quanto costosa da gestire.

Resta adesso da capire quale sarà la destinazione finale della proprietà.

Al momento non è chiaro se gli Al Thani trasformeranno Villa Certosa in una residenza privata esclusiva oppure se verrà inserita nel circuito ultra luxury destinato a clienti miliardari internazionali in vacanza in Costa Smeralda.