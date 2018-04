E' successo ieri pomeriggio in pieno centro a Roma.

Danilo Lupi, inviato di “Non è l’Arena”, stava realizzando alcune interviste sulla questione dei vitalizi ai politici. L’ex ministro Mario Landolfi non deve averla presa troppo bene ed ha piazzato una violenta sberla al giornalista.

E’ successo ieri pomeriggio in pieno centro a Roma. “Sono estremamente rammaricato – ha commentato Massimo Giletti – che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza”.

L’ex ministro, dopo le polemiche suscitate dal suo gesto, è intervenuto sulla sua pagina Facebook con una lettera di scuse a Massimo Giletti aggiungendo però “è fuori discussione che ho commesso un’azione sbagliata, ma vorrei che venisse messo in Rete il video integrale per fare comprendere che sono stato sottoposto a una provocazione”.

Intanto Danilo Lupi, sempre su Facebook, ha pubblicato il video dell’aggressione commentando “Non ho molto da aggiungere. Anzi sì: con questo signore ci vedremo in tribunale”.

