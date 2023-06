Dramma in provincia di Viterbo

Un uomo e un ferito è il bilancio del crollo di un costone a Montefiascone, in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

Il terrapieno è crollato sul ristorante – pizzeria ‘da Paolo’ : la vittima è il titolare dell’attività, mentre il ferito è il cuoco (ma non sarebbe in pericolo di vita). In particolare, nel punto in cui l’ammasso di terra è caduto si trova un cantina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del 118, quello della protezione civile e la polizia locale, per gestire il traffico che è stato interdetto.

I vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere le macerie e cercare alcune persone che potrebbero essere rimaste bloccate dalla frana.

Il corpo del titolare del ristorante si trovava nel retocucina del locale. Il dramm è avvenuto intorno alle 11.15 di stamattina, domenica 18 giugno.