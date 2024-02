Vodafone down in tutta Italia e dunque anche in Sicilia, con diversi problemi anche per gli utenti anche di HO o Poste Mobile. Come riporta DownDetector, che raccoglie gli avvisi sparsi online, il down riguarda in particolare la Rete dati e sta coinvolgendo tutta Italia. Colpiti anche gli operatori che si appoggiano all’infrastruttura di Vodafone: Ho. Mobile, Poste Mobile e Lycamobile.

La nota dell’azienda

L’azienda ha pubblicato una nota ufficiale in cui spiega “Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”.

Molti utenti, anche su X, hanno lamentato problemi ad accedere a WhatsApp, anche se in realtà il problema è alla base, cioè alla Rete dati che sostiene l’app di messaggistica di Meta. Altro problema, invece, riguarda Poste Mobile: da DownDetector le zone interessate sembrano Milano e Roma e i relativi hinterland.

Come spesso succede, sui social era iniziato il “passaparola” per segnalare i malfunzionamenti del servizio, che pare riguardare anche le chiamate. Per esempio, su X ci sono diversi utenti che hanno sottolineato, anche in modo ironico, l’impossibilità di accedere alla Rete. E l’hashtag #vodafonedown è diventato di tendenza.

Dopo circa un’ora dall’inizio dei problemi, su X l’account ufficiale di Vodafone ha iniziato a rispondere singolarmente agli utenti che segnalano malfunzionamenti. “Siamo a conoscenza della situazione che ci segnali – si legge – I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio”.

Nel dettaglio sul sito si legge che tra le difficoltà più segnalate il 77% riguarda ‘problemi sulla rete mobile’, il 13% ‘nessun segnale’ e il 10% un ‘totale blackout’. A essere coinvolti sono anche gli utenti di Ho e Poste Mobile. Le maggiori dififcoltà si registrano nelle grandi città. Roma, Milano, Torino, Napoli e Bari in particolare.

