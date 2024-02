Tramite la sua affiliata Fastweb

In una mossa strategica che promette di ridisegnare il panorama delle telecomunicazioni in Italia, Swisscom, tramite la sua affiliata Fastweb, è pronta a mettere le mani su Vodafone Italia per una cifra imponente di 8 miliardi di euro. Questo accordo preliminare tra le due giganti del settore segna un punto di svolta nelle dinamiche di mercato, offrendo prospettive entusiasmanti per consumatori e azionisti.

Trattative Esclusive e Condizioni dell’Accordo

Swisscom ha confermato di essere in “trattative esclusive avanzate” con Vodafone, con l’intento di acquisire il 100% di Vodafone Italia. L’obiettivo è di fondere Vodafone Italia con Fastweb, creando così un colosso nel settore delle telecomunicazioni in Italia. Nonostante i dettagli finali dell’accordo debbano ancora essere definiti, le parti hanno raggiunto un’intesa preliminare sul prezzo di vendita, fissato a 8 miliardi di euro, su una base cash and debt free.

Potenziali Benefici dell’Operazione

Questa acquisizione non solo mira a creare un’entità leader nel mercato italiano della banda larga, ma promette anche di portare vantaggi significativi in termini di valore e flusso di cassa per Swisscom. Con una storia di crescita continua in Italia negli ultimi dieci anni, Fastweb si è affermata come un operatore chiave nel settore, e la fusione con Vodafone Italia rappresenta una mossa strategica per rafforzare ulteriormente questa posizione.

Reazioni del Mercato e Impatto sui Stakeholder

La notizia ha suscitato reazioni positive tra gli investitori, con Swisscom che si impegna a mantenere un rating aziendale di livello “A” post-acquisizione e prevede un impatto positivo sulla sua politica dei dividendi. La fusione tra Vodafone Italia e Fastweb è vista come un’opportunità per combinare infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, unendo competenze e capacità complementari.

Vodafone: Motivazioni della Vendita

Dal canto suo, Vodafone vede nella vendita a Swisscom “la migliore combinazione di creazione di valore, incassi anticipati in contanti e certezza della transazione” per i suoi azionisti. Questa operazione rappresenta per Vodafone un’importante strategia di disinvestimento, consentendo al gruppo di concentrarsi su altri mercati e iniziative.