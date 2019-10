Una ventiduenne iraniana ha decisamente esagerato con la chirurgia plastica

Il suo sogno era assomigliare a Angelina Jolie e, per questo, aveva cominciato a fare degli interventi di plastica facciale che hanno finito per deturparla. Se, prima, la giovane iraniana Sahar Tabar poteva ricordare, vagamente, la star del cinema americano, adesso, il suo aspetto non può essere definito. E il risultato è che la giovane donna è stata arrestata , secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim.

L’ordine di arresto del tribunale di Teheran che si occupa di “crimini culturali e corruzione sociale e morale” e che giudica sulle accuse tra cui blasfemia, incitamento alla violenza, guadagno con mezzi inappropriati e incoraggiamento dei giovani alla corruzione

Tabar, 22 anni, è diventata famosa su Instagram lo scorso anno dopo aver pubblicato una serie di immagini del suo viso alterate dalla chirurgia plastica. Ai suoi diciannovemila follower ha raccontato, con le immagini, la sua pazzesca trasformazione per diventare quanto più possibile somigliante a Angelina Jolie. Una deriva certamente patologica, come dimostrano alcuni video pubblicati dalla ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sahar Tabar (@sahartabar_officialx) in data: 30 Nov 2018 alle ore 8:37 PST

Non era una ragazza brutta, ma l’ambizione di imitare il suo idolo la ha trasformata in qualcosa di indescrivibile. In Iran, ci sono molte cliniche di chirurgia plastica, alle quali si rivolgono anche molti occidentali, come il noto personaggio del Ken umano, Rodrigo Alves, spesso ospite nei salotti della tv anche in Italia. Nessuno, però, ha saputo o voluto fermare la ragazza, prima che fosse troppo tardi. Adesso, ci ha pensato la polizia.