Impossibile inviare messaggi vocali e video

WhatsApp non funziona – o meglio è ‘down’ come si suol dire in questi casi – in tutto il mondo. Migliaia di persone, infatti, stanno segnalando problemi con la popolare app di messaggistica. In particolare, si riscontra l’impossibilità a inviare messaggi vocali e video.

Come riportato dall’Independent, l’Europa è l’area più colpita dal disservizio, anche se il down starebbe riguardando pure l’Asia e il Sud America. Non è ovviamente la prima volta che WhatsApp palesi dei problemi così gravi: nel marzo dello scorso anno, ad esempo, l’app di proprietà di Facebook è stata inutililzzabile per quasi un intero giorno.

Un portavoce di WhatsApp – sistema usato da oltre 500 milioni di persone quotidianamente – non ha risposto a una richiesta di commento da parte del magazine britannico e non c’è stata, per il momento, alcuna dichiarazione ufficiale. Gli utenti, inoltre, come al solito, hanno palesato le proprie frustrazioni su altri social media, in particolare su Twitter.

Da ricordare, infine, che una relazione recente ha rivelato che WhatsApp è la piattaforma più colpita dai guasti: ha subito 6.236 ore di interruzione nel 2019, in gran parte a causa di governi autoritari che ne hanno bloccato l’accesso. Infatti, la crittografia sicura dell’App è un modo per i manifestanti di sfuggire alle autorità durante le proteste.