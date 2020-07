Si tratta di August Alsina

Jada Pinkett-Smith ha ammesso di avere tradito il marito Will Smith. La coppia ha raccontato alcuni particolari intimi durante il talk show televisivo americano Red Table Talk, che va in onda su Facebook Watch, e la donna, 48 anni, ha confessato di avere avuto una relazione con il cantante 27enne August Alsina.

L’attrice – ha recitato anche in Matrix – ha affermato che il tradimento è avvenuto in un momento in cui il matrimonio con Will Smith era così in crisi da essere «sostanzialmente sciolto».

La rivelazione è arrivata dopo che sia Will che Jada hanno negato le affermazioni di August (che aveva 23 anni al momento del ‘fattaccio’), secondo cui anche l’attore aveva dato la sua benedizione per quella relazione.

Jada Pinkett-Smith ha raccontato di avere incontrato il rapper grazie al figlio Jaden, rimanendone molto colpita: «Tutto è cominciato con lui che aveva semplicemente bisogno di aiuto e io volevo aiutare la sua salute e il suo stato mentale».

E ancora: «È stata una relazione. Ho sofferto molto e ho avuto il cuore spezzato. Nel corso di quella relazione ho capito che non puoi trovare la felicità fuori di te. Volevo solo stare bene perché era passato molto tempo da quando mi sentivo bene ed è stato gioioso aiutare qualcuno a guarire».

La donna ha poi raccontato: «Durante quel particolare viaggio, ho imparato tanto su di me e sono stata in grado di affrontare l’immaturità e l’insicurezza emotiva e sono arrivata a una guarigione profonda».

Will Smith, affermando che da allora le cose sono molto migliorate nella coppia, ha aggiunto: «Siamo tornati di nuovo a un amore incondizionato».