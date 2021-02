WindTre down, problemi nel chiamare e nel ricevere le telefonate

Redazione di

03/02/2021

Problemi a chiamare e a ricevere telefonate con WindTre. I disservizi sono cominciati dal pomeriggio di mercoledì 3 febbraio. Problemi anche con altri operatori telefonici. Dalle 15 di oggi, mercoledì 3 febbraio, si segnalano malfunzionamenti che riguardano in particolare l’operatore WindTre. I problemi stanno interessando tutta Italia, soprattutto il centro e il nord ma sono stati identificati disservizi anche in Puglia, Calabria e Siclia. Le difficoltà riguardano le chiamate e le ricezioni delle telefonate sia da altri operatori che all’interno della stessa rete. Il malfunzionamento, invece, non interesserebbe la connessione a internet (anche se in alcune zone è stata riscontrata la mancanza di rete 4G/LTE a discapito della HSPA). In molti, sui social media, hanno segnalato i problemi di comunicazione, come evidenziato dal grafico di Downdetector.it: Anche gli utenti di altri operatori telefonici come Iliad, Vodafone, Tim e PosteMobile non sono stati in grado di chiamare i numeri di WindTre. Infine, nessuna comunicazione ufficiale, al momento, è stata diramata da WindTre sulle cause del disservizio.

