Al primo posto c'è Elon Musk

Secondo l’ultimo Bloomberg Billionaires Index, Mark Zuckerberg ha superato Jeff Bezos, conquistando il titolo di secondo uomo più ricco al mondo, dietro solo a Elon Musk. Il patrimonio del CEO di Meta è ora stimato in 210,7 miliardi di dollari, mentre quello del fondatore di Amazon si ferma a 209,2 miliardi. Nonostante queste cifre stratosferiche, Musk continua a dominare la classifica con 262,8 miliardi di dollari.

Meta in forte crescita nel 2024

La crescita della ricchezza di Zuckerberg è direttamente legata all’andamento di Meta, di cui possiede circa il 13%. Solo nel 2024, i titoli della società sono aumentati di circa il 70%, portando un incremento di 78 miliardi di dollari al patrimonio personale di Zuckerberg. Questo grazie anche a un aumento dei ricavi del 22% nel secondo trimestre del 2024, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita oltre il 20%. Gli investitori si sono mostrati ottimisti, spingendo il valore di Meta fino a farla diventare la sesta società più capitalizzata al mondo, con un valore di quasi 1.500 miliardi di dollari.

Sfide superate e nuovi investimenti nel metaverso

Nonostante i successi del 2024, il periodo tra il 2021 e il 2022 è stato turbolento per Meta. La società ha affrontato problemi legati alle nuove normative sulla privacy di iOS e ha attuato un piano di riduzione dei costi che ha portato al licenziamento di 21.000 dipendenti. Questi tagli sono stati ben accolti da Wall Street, in parte grazie alla ripresa del mercato della pubblicità online, sostenuta dalle campagne di colossi cinesi come Temu e Shein.

Investimenti futuri: l’era della realtà aumentata

Nonostante le ingenti somme investite nella realtà virtuale e aumentata, Meta sembra ottenere il favore degli investitori, soprattutto se il business principale della pubblicità continua a crescere. Durante l’ultima conferenza degli sviluppatori, Zuckerberg ha presentato il prototipo degli occhiali Orion AR, definiti “gli occhiali più avanzati che il mondo abbia mai visto”. Questi rappresentano un ulteriore passo nell’ambizioso progetto del metaverso che il CEO sta portando avanti​.