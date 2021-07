Con una giocata da 3 euro

Vincita centrata grazie ad un 9 doppio oro nell’estrazione del 3 luglio

In Sicilia vinti anche 62.375 euro ma grazie al Lotto

La fortuna bacia la Sicilia. Il 10eLotto premia un giocatore di Lascari, in provincia di Palermo. Nella località siciliana è stata centrata una vincita da 100mila euro. Il premio è arrivato con una giocata da 3 euro – nell’estrazione di sabato 3 luglio – in cui è stato centrato un 9 doppio oro.

Sempre in Sicilia, ma grazie al Lotto, è arrivato poi un premio da 62.375 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote.

In poche settimane quattro 5 al SuperEnalotto a Palermo

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso dell’8 giugno, infatti, è stato centrato un 5 del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il quarto 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un altro 5 del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda. In precedenza un altro 5, ma del valore di 46mila euro, è stato centrato lo scorso 3 giugno. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di viale regione Siciliana 3594 a Palermo.

La Sicilia ha festeggiato anche il 10 maggio scorso. Un giocatore ha centrato un 5 del valore di 49.424,30 euro. La schedina vincente è stata registrata presso il tabacchi di Via Filippo di Giovanni 17/19, a Palermo.