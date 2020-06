Il gioco

Schedina vincente da 100 mila euro per il gioco del 10eLotto, in provincia di Palermo. Ad essere baciata dalla ‘dea fortuna’ una tabaccheria ricevitoria di Cerda in via Giacomo Matteotti.

Il fortunato ha scritto e giocato una sequenza di nove numeri su dieci abbinando l’oro ed il doppio oro.

Nessuno conosce ancora chi sia il fortunato vincitore. “Mi congratulo con il vincitore che non conosciamo ancora – dice il proprietario della ricevitoria, Giovanni Pensato- e spero che il denaro ha reso felice una famiglia di Cerda