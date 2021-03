Gli ospiti

Martedì 23 marzo, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 45esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti: Massimo Tomasino, light engineer; Dario Nepoti, imprenditore di Palermo Mediterranea; Vincenzo Agostino, papà del poliziotto Nino, ucciso il 5 agosto 1989; i giornalisti Wladimir Pantaleone e Ignazio Marchese (BlogSicilia.it).

Nella seconda parte si parlerà della fiction di successo Makari con l’attore Claudio Gioè e di musica con Orietta Berti.

