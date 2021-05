Gli ospiti

Giovedì 13 maggio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 60esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti della prima parte: Toni Scilla, assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca; Manlio Viola, direttore di BlogSicilia; Ignazio Corrao, europarlamentare dei Verdi Europei; Cristinna Amabilino, moglie di Bernardo Salvono, uno dei pescatori sequestrati in Libia; Giuseppe Giacalone, comandante dell’Aliseo, ferito dai libici; Enzo Scarso, direttore di Ragusaoggi.

Nella seconda parte, invece, chiacchierate con il cantautore Sal Da Vinci e Gianni Bugno, ex ciclista, due volte campione del mondo.

