Alla luce dell'ultimo DPCM

Domani, martedì 8 dicembre, è la Festa dell’Immacolata Concezione. Quindi, giorno rosso in calendario. Alla luce dell’ultimo DPCM, quali negozi saranno aperti o chiusi?

Innanzitutto, così come già avvenuto oggi, i centri commerciali saranno chiusi. O meglio lo saranno tutti i negozi all’interno di essi eccetto (se presenti) farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole. Attenzione, però, ogni centro commerciale domani potrebbe decretare la chiusura totale, quindi sempre meglio informarsi.

Per quanto concerne i minimarket, i supermercati e gli ipermercati, potranno essere aperti. Anche in questo caso, tuttavia, vale la regola dell’autonomia, ovvero ogni esercente potrà decidere se stare aperto tutto il giorno o soltanto per mezza giornata o chiuso.

Anche gli altri tipi di negozi potranno domani restare aperti e fino alle 21 (e sempre se e per quanto tempo lo vorranno).

Infine, da domani, martedì 8 dicembre, partirà il cashback di Natale, cioè la possibilità di un rimborso fino al 10% per chi acquista con carta di credito, di debito o bancomat nei negozi fisici (quindi, la misura non vale per gli acquisti online).