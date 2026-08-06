A distanza di 30 anni dalla maturità, si sono ritrovati ieri sera a cena, i “ragazzi” della 3 C del liceo classico G. Ugdulena di Termini Imerese, nel palermitano.

Una grande festa per i compagni di classe nuovamente insieme.

Trent’ anni sono trascorsi da quell’estate del 1996 quando i giovani studenti affrontavano gli esami di maturità, pronti a intraprendere strade nuove e ancora tutte da scoprire.

Ieri 05 agosto 2026 una parte della classe di quei “ragazzi” si è riunita in un ristorante sul mare per celebrare insieme il trentesimo anniversario del diploma. Una serata all’insegna dell’amicizia e dei ricordi, durante la quale il tempo sembrava essersi fermato, riportando alla memoria aneddoti vari, speranze giovanili e progetti coltivati per il futuro.

Dopo la maturità, ciascuno ha seguito il proprio percorso, costruendo una carriera professionale, una famiglia. Ormai prossimi o già giunti alla soglia dei cinquant’anni di età, immutato il piacere di incontrarsi e di condividere esperienze di vita. Purtroppo la classe non era al completo e in molti non hanno potuto essere presenti per motivi personali.

Nella foto, da sinistra: Giosuè Lo Bue, Annamaria Patti, Liliana Ingraffia, Maria Carmela Cirrincione, Rosanna Di Blasi, Calogero Muscarella, Antonella Biondolillo, Maria Pravatà, Antonella Lanza, Luigi Corsello, Rosa Nasca e Daniela Di Bella.