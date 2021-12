A seguire il collegamento con il centro hub della Fiera di Palermo

Casa Minutella chiude il 2021 con una puntata speciale dedicata ai risultati del Festival che si è concluso ieri sera al Teatro Golden di Palermo. Dopo due giorni di kermesse è arrivato il verdetto tanto atteso. I vincitori di questa edizione sono Simone Riccobono e Chris Clun. La novità di quest’anno è stata il televoto. “Soltanto nella serata di ieri sera hanno votato 9945 persone, che hanno seguito il Festival dalla tv, dal web, dai social e dalla radio. Non saranno certamente i grandi numeri delle realtà nazionali, ma sono comunque una enormità”, spiega Massimo Minutella.

Ma un bilancio di fine anno, anche da Casa Minutella, non può non tenere conto della situazione che stiamo vivendo. Per comprendere gli sviluppi della pandemia, sono previsti collegamenti con la Fiera del Mediterraneo, per ascoltare Renato Costa, il commissario Covid per Palermo. In collegamento dall’Ospedale Civico di Palermo, Massimo Minutella parlerà con Antonio Cascio, primario del reparto di infettivologia.

Casa Minutella va in diretta alle 14,45 su Blogsicilia.it e Tempostretto.it. Il programma può essere seguito anche sulle pagine facebook e sulle piattaforme social. Casa Minutella è in onda anche su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre.