Il 24 luglio la consegna

Castelbuono, in provincia di Palermo, in occasione del Giro podistico Internazionale, consegna la cittadinanza onoraria a cinque personalità che da sempre ruotano attorno a questo evento sportivo. Il 24 luglio la consegna avverrà nel corso della seduta del Consiglio comunale convocata ad hoc.

Il sipario della 94a edizione del “Giro Podistico Internazionale di Castelbuono” si alzerà ufficialmente mercoledì sera quando, nel corso della seduta del Consiglio comunale, in programma nell’aula del Palazzo Comunale di via Sant’Anna alle ore 20, saranno assegnate cinque cittadinanze onorarie di Castelbuono ad altrettante figure che questa gara l’hanno raccontata e continuano a raccontarla, ognuno in maniera diversa, secondo le proprie mansioni, la propria professionalità.

Mario Cicero, sindaco del centro delle Madonie, nominerà cittadini onorari di Castelbuono i giornalisti Franco Bragagna, Filippo Mulè, Roberto Gueli, Paolo Mutton e Franco Fava.