A Casteldaccia il 18 ottobre “Virtuosi per natura”, ambiente e giovani. Grandissima iniziativa di educazione civica promossa dal Comune, in collaborazione con l’istituto comprensivo ad indirizzo musicale di Casteldaccia, la direzione didattica di Casteldaccia, la SRR Palermo Area Metropolitana, la Società Partecipata del Comune, Casteldaccia Ambiente e altri servizi

L’ambiente al centro

“Un momento contraddistinto dalla voglia di mettere al centro il modo di vivere la comunità intorno ad un interesse comune”, spiega l’assessore alle politiche giovanili Antonella Aquilino che ha promosso l’organizzazione di questa iniziativa.

“Le parole chiave attorno a cui è nata l’istituzione di questa giornata sono quattro: salute, rispetto, sensibilizzazione e riciclo. Vogliamo formare cittadini e proprio questo obiettivo è prerogativa del mondo della scuola e delle Istituzioni. Crediamo – aggiunge l’assessore – che sia possibile condividere e far convergere in un’unica esperienza le sensibilità che anche le tante associazioni di Casteldaccia esprimono in ambito culturale, ambientalista e sportivo con quelle, proprie, della scuola”.

La scommessa

“Si tratta di una scommessa che vogliamo vincere. L’Istituto Comprensivo e la Direzione Didattica di Casteldaccia hanno accettato di mettersi in gioco in questa esperienza di condivisione della propria visione di cittadinanza, uniti da valori comuni come inclusione, sostenibilità, legalità, salute e benessere. Invitiamo pertanto la città a vivere questa esperienza, dove i veri protagonisti saranno tutti i giovani ma anche tutti i cittadini di Casteldaccia che vorranno sperimentare questo momento di condivisione. Abbiamo la voglia di interrogarci su cosa voglia dire per noi essere cittadini virtuosi”, ha concluso Antonella Aquilino, Assessore alle Politiche giovanili di Casteldaccia.

Le parole del sindaco

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco, on. Giovanni Di Giacinto: “Il progetto Virtuosi per natura è uno di quelli che l’amministratore comunale sposa e sposerà ogni qual volta c’è la possibilità di farlo perché fa parte di uno degli obiettivi primari della nostra legislatura. Quello dell’ambiente, della sua cura, è un interesse comune, dell’intera collettività e che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli. Inserire all’interno di questo progetto le scuole, infatti, è una cosa fondamentale per dare ai bambini quei giusti valori e principi che poi, quando saranno grandi, avranno modo di perseguire e a loro volta insegnare. Bisogna portare avanti una campagna di sensibilizzazione nel rispetto reciproco, per il bene sia personale che collettivo. Formare cittadini su queste tematiche è obiettivo principale della nostra amministrazione”.