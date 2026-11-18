Per la stagione “10 Years Together”, che celebra il decennale del Monk Jazz Club di Catania, venerdì 20 e sabato 21 novembre torna in Sicilia il polistrumentista norvegese Karl Seglem (sax tenore, corno di capra, voce e poesie) il quale con i connazionali Dag-Filip Roaldsnes al pianoforte, Hallvard Gaatdløs al basso e voce e Kåre Opheim alla batteria e voce, proporrà la sua consueta fusione fra jazz e world music. I tre concerti – il 20 alle 21.30 ed il 21 alle 19 ed alle 21.30 – sono già sold out. Considerato uno dei principali virtuosi del corno di capra e del sassofono tenore in Norvegia, Seglem si distingue per una costante spinta alla ricerca tra musica folk, jazz e nuove sonorità. Con un repertorio che attinge da un’impressionante discografia (con ben 45 pubblicazioni all’attivo), il quartetto propone un concerto straordinariamente estroverso, poetico e ricco di un’energia tipicamente nordica.

Durante la sua permanenza a Catania Seglem nelle ore diurne affiancherà l’ensemble jazz-world siculo-internazionale Alkantara MediOrkestra (Fabio Tiralongo sassofono; Fabio Sodano duduk, ney, sax e flauti; Bronagh Slevin violoncello; Alexandra Dimitrova violino; Enzo Rao violino e oud; Mahmoud Hamad voce, oud e darbouka; Roberto Fiore contrabbasso; Josè Mobilia percussioni; Riccardo Gerbino tabla; Mario Gulisano percussioni e marranzano; Francesco Cerra chitarra elettrica; Giuseppe Privitera direttore e arrangiatore) – con cui ha suonato nel 2024, esperienza culminata nell’album live “Jazzbound”, pubblicato nel 2025 da Mhodì Music Company – nel progetto formativo con i giovani musicisti degli istituti comprensivi “Parini” e “Brancati” di Catania e i tutor del progetto alternanza scuola-lavoro del liceo “Turrisi Colonna” della città etnea. Un lavoro di re-arrangiamento di alcuni brani della Alkantara MediOrkestra per poter essere suonati anche dai giovani studenti-musicisti durante il concerto previsto per domenica 22 novembre, alle ore 11, in piazza Scammacca, di fronte al Monk. Il progetto fa parte di “Cantieri d’arte. Alle periferie del centro”, programma di Algos sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, l’iniziativa promossa dal Comune di Catania e finanziata dal Ministero della Cultura, che punta a rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e coesione sociale, coinvolgendo le municipalità, le scuole, gli spazi pubblici e i luoghi di aggregazione, con particolare attenzione alle periferie e alle aree più fragili.

Il mese di novembre del Monk Jazz Club si chiuderà il 25 novembre con un nuovo appun tamento del “The Wednesday cLab”, format dedicato all’improvvisazione live, dove la musica nasce dall’incontro, dalla creatività e dall’energia del momento.

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 375.5249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 00:00

Artista: Karl Seglem

Info:

Per la stagione “10 Years Together”, che celebra il decennale del Monk Jazz Club, il 20 e il 21 novembre torna in Sicilia il polistrumentista norvegese Karl Seglem il quale proporrà la sua consueta fusione fra jazz e world music. Durante la sua permanenza a Catania Seglem affiancherà l’Alkantara MediOrkestra nel progetto formativo con i giovani musicisti delle scuole “Parini”, “Brancati” e Turrisi Colonna che sfocerà nel concerto di domenica 22 novembre in piazza Scammacca, promosso dal progetto comunale “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” 2026

Link: https://www.monkjazzclub.it/

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