Il 28 marzo per la prima volta a Catania, al Teatro Metropolitan e il 29 marzo a Palermo, presso il Teatro Golden, arriva la nuova tournée di BuBBles Revolution, l’emozionante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia.

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che dopo i successi di Torino, Bologna, Lecce, Assisi e Bari approda ora in Sicilia: a Catania (28 marzo alle 17.30) e Palermo (29 marzo alle 16.00 e alle 18.30). “Quando porti la tua arte in 4 continenti ti senti cittadino del mondo, ma siamo sempre felici di esibirci in questa Regione dove il nostro percorso è iniziato. La Sicilia è casa mia, Palermo è la città dove sono cresciuto. Da ragazzo nel quartiere Libertà avevamo dato vita a uno spazio artistico (El Cucaracha Club) dove sperimentare e creare piccoli spettacoli. Sentivo di voler diventare un artista e intanto studiavo chimica all’Università di Palermo – ricorda con emozione Marco Zoppi – Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo al Teatro Crystal di Palermo, tre anni dopo mi trovai sul palcoscenico di Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. L’incontro con Rolanda mi ha reso ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution che unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno”.

“Oggi lavoriamo molto più all’estero che in Italia, il lavoro ci ha portato a esibirci in 60 paesi di 4 continenti, registrando oltre 300.000 spettatori. Ma le emozioni più forti le proviamo in Italia e tornare in Sicilia ci rende particolarmente felici. A Palermo è un ritorno, mentre a Catania sarà la prima volta che portiamo il nostro show” – concludono Marco Zoppi e Rolanda.

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l’evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante l’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale che pervade ogni aspetto delle nostre vite, mantengono un fascino unico che, nelle mani di Marco e Rolanda, diventano ingredienti di un’opera artistica sublime. A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. “BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche, in un contesto altamente spettacolare e di impatto visivo in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti. In scene anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, performance cucite insieme attraverso una narrazione avvincente e a tratti toccante.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

Luogo: Teatro Metropolitan, Via Sant’Euplio, 21, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:30

Artista: Bubbles Revolution di Marco Zoppi & Rolanda

Prezzo: 18.00

Info: Lo spettacolo replicherà il 29 marzo a Palermo al Teatro Golden alle 16.00 e alle 18.30. Catania e Palermo sono le uniche date in Sicilia. Biglietteria sul circuito Vivaticket.

