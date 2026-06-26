Debutta oggi, venerdì 26 giugno alle ore 20.30 “Il sonno scappa a Peppe Nappa” operina musicale scritta dalla musicologa, scrittrice e poetessa Lina Maria Ugolini e musicata dai compositori di scuola catanese Giovanni Nicosia, Yuri Furnari, Giuseppe Di Stefano e Andrea Amici. Il progetto, nato in seno alle attività della classe di composizione del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, sarà messo in scena per Chiostri e Cortili, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana organizzata nel chiostro Santa Maria di Gesù di Catania.

Yuri Furnari, foto di F. Furnari

Peppe Nappa, una delle maschere più caratteristiche della tradizione siciliana, è un servitore ingenuo e sonnacchioso, pigro e affamato. Al testo, scritto in rima e in quel siciliano poetico e a tratti inventato a cui ci ha abituato Ugolini, faranno da contraltare le musiche colte e appositamente scritte per l’opera buffa a cui contribuiscono più registri espressivi. «La maschera di Peppe Nappa mi ha sempre appassionato moltissimo – dice Lina Maria Ugolini, autrice del libretto per musica e maschera -. Rappresenta la Sicilia, il suo popolo più semplice, e come tutte le maschere ne incarna i vizi e le virtù. Il suo nome deriva dal termine dialettale “nappa”, ovvero “toppa”, utilizzata per descrivere un fannullone. Ed ecco che questa maschera è caratterizzata da un’abulia di sonno: Peppe Nappa preferisce far nulla a qualsiasi altra attività, e poi è sempre affamato. Ho quindi immaginato quattro scene, sempre introdotte da un narratore, che raccontano degli episodi esilaranti legati a Peppe Nappa, ma fortemente connotati da una satira molto attuale».

Lina Maria Ugolini

Il personaggio di Peppe Nappa, spesso ambientato alla Civita di Catania, in questa messa in scena farà solo delle azioni mimiche… e a chi altri si poteva affidarlo, se non a Cosimo Coltraro? Lui sarà la maschera, Peppe Nappa, e con lui in scena, nel ruolo del narratore, altro non poteva esserci che Emanuele Puglia, con il quale forma da anni una coppia artistica molto affiatata e di grande e successo. Con loro sul palco ci saranno i musicisti dell’Ensemble del Conservatorio Bellini di Catania, diretti dalla bacchetta di Yuri Furnari.

Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

Chiostri e Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20)

Ingresso unico: € 10; Ridotto Conservatorio Vincenzo Bellini Catania: € 5 (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com) Chiostro Santa Maria di Gesù: piazza Santa Maria di Gesù 19 Catania.

Luogo: Chiostro Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Lina Maria Ugolini Emanuele Puglia Cosimo Coltraro Yuri Furnari

Prezzo: 10.00

Info:

Venerdì 26 giugno la rassegna “Chiostri e Cortili”, organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana, ospita nel chiostro Santa Maria di Gesù di Catania la prima rappresentazione dell’opera buffa su testo della musicologa, scrittrice e poetessa catanese e musicata da Giovanni Nicosia, Yuri Furnari, Giuseppe Di Stefano e Andrea Amici e portata in scena da Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia con l’Ensemble del Conservatorio Bellini di Catania

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