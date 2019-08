Dal 30 al primo settembre

Dal 30 Agosto al 1 Settembre 2019 si svolgerà a Ciminna (Pa)la 2° edizione di SoemIn Fiera dell’agricoltura durante i festeggiamenti del patrono del paese San Vito.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ciminna, su iniziativa della locale associazione Auser che insieme e da un gruppo di volontari . obiettivo dell’evento è quello di promuovere il comparto agro-zootecnico del territorio coinvolgendo gli allevatori di Ciminna e dei comuni limitrofi.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno a maggio durante la prima edizione, si è ritenuto di riproporre le tre giornate di manifestazione. Non esclusivamente per far conoscere ed apprezzare ai diversi visitatori la bontà e la qualità dei nostri prodotti, ma anche per approfondire insieme agli esperti del settore le problematiche del comparto.

Ci saranno infatti momenti di confronto e convegni in cui si dibatterà tra l’altro delle diverse innovazioni tecniche del settore che valorizzano le opportunità do lavoro. Ampio spazio ai sapori e per al cibo, quello sano, attraverso convegni e ottime degustazioni.

La vetrina zootecnica, vero e proprio omaggio al settore produttivo principale del nostro piccolo centro agricolo, conterà sulla presenza di animali di alta qualità e genealogia, sia bovini che ovi/caprini di razze pregiate: bovini da carne razza Limousine e Charolais; ovini razza Valle del Belice; capre Maltese e Girgentana; ovini da carne Suffolk e Bergamasca; bovini autoctoni Cinisara e Modicana; bovini da latte Frosinona Italiana e Pezzata Rossa.

In occasione della manifestazione “SoemIn Fiera dell’Agricoltura” diverse ditte esporranno trattori e attrezzature agricole. Nella vasta area destinata a gli stand saranno esposti prodotti tipici e tanto altro.

“Ancora una volta, – spiegano gli organizzatori – il nostro è un omaggio al settore produttivo principale del nostro piccolo centro agricolo, una fiera dove i protagonisti saranno non solo l’agricoltura, ma anche la zootecnia e l’artigianato, con spazio per i sapori, per il cibo sano attraverso gustosissime degustazioni e le mostre. Senza mai perdere di vista l’obiettivo finale, cioè quello di valorizzare e rilanciare l’agricoltura e le attività artigianali, creare i presupposti per lo sviluppo di una filiera turistica e del rilancio dell’economia rurale