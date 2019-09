Il post del primo cittadino pubblicato su Facebook

A Collesano ci sono gli operai, c’è il presidio antincendio, non c’è l’autobotte. E’ la denuncia del sindaco Giovan Battista Meli su Facebook.

“E’ da mesi che chiediamo una autobotte in questi mesi per cercare di contrastare l’incendio– dice il sindaco di Collesano – Ma non abbiamo i mezzi nonostante qui ci troviamo nel parco delle Madonie e sappiamo sempre che i roghi divampano anche a settembre. Dall’assessorato hanno mandato prima una jeep, adesso un altro mezzo con un autobotte ma che non funziona.

Chiedo all’assessore al Territorio Toto Cordaro e al presidente della Regione Nello Musumeci di porre fine a questa inefficienza. Non capisco come faranno a giustificare i loro mancati interventi se dovesse divampare un incendio. Le nostre strade sono in condizioni disastrose e le squadre antincendio dei comuni vicini impiegherebbero troppo tempo per arrivare”.

A Collesano ci sono 16 operai che su turni da 4 coprono tutte le 24 ore. A mancare, nel presidio antincendio di Collesano, è l’acqua. O meglio, l’autobotte. Quindi, in caso d’incendio, l’unica cosa che gli operai possono fare, è utilizzare le ramazze o lavorare in appoggio alla piccola jeep fornita dalla Protezione civile al Comune con una capacità di 400 litri.