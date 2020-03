Gianfranco Miccichè ritorna sul messaggio che ha lanciato qualche giorno fa in una intervista di Massimo Minutella.

“Non possiamo rimandare al dopo la soluzione dei problemi economici che il Coronavirus sta creando…. Io sono sicuro che non esiste altra soluzione che non sia quello del blocco totale delle imposte. Se non partiamo da questo shock economico non potremo salvare l’Italia e di conseguenza la nostra Sicilia.”

