La diretta alle 14

Casa Minutella racconta i siciliani a Sanremo dove, a partire dal 4 febbraio, andrà in scena la settantesima edizione del Festival della Canzona Italiana. Massimo Minutella, inviato di BlogSicilia, racconterà in diretta dalla città dei fiori retroscena, storie e curiosità legate ai tanti siciliani accorsi per partecipare, lavorare o semplicemente assistere alla gara canora.

Già a partire da oggi, 3 febbraio, il conduttore di Casa Minutella sarà in diretta per raccontare delle prime emozioni e di tante curiosità legate ai siciliani che partecipano alla grande macchina del Festival di Sanremo. L’appuntamento è per oggi alle 14 sulla pagina Facebook di BlogSicilia e di Casa Minutella.

La missione di Massimo Minutella e di Gioacchino Migliore, sponsorizzata dal Birrificio Bruno Ribadi, è già iniziata e riserverà numerose sorprese. I due sono già arrivati e sono già a caccia di scoop, news, curiosità.

Tante saranno le interviste ai numerosi siciliani che partecipano all’organizzazione del Festival di Sanremo. “Abbiamo già fissato alcune interviste – ha detto Massimo Minutella nel corso della prima diretta dalla Liguria -. Da oggi alle 14 cominceremo a raccontarvi il nostro Festival. Incontreremo tanti artisti che intervisteremo”.

Appuntamento alle 14 dunque con il primo collegamento in diretta sulla pagina Facebook di BlogSicilia e di Casa Minutella.