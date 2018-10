Indagini in corso

Un furgone è andato in fiamme in via Calcante a Palermo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Palermo ha inviato nella zona di di Partanna Mondello alcune squadre.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state domate.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.