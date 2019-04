dal 6 al 14 aprile

Nella borgata marinara di Mondello a Palermo dieci giorni di eventi dedicati al mondo del mare con la Fiera Nautica Spazio Mare che sarà allestita al molo pescatori. Si tratta della decima edizione della fiera riservata interamente al settore nautico dal 6 al 14 aprile con esperti, espositori ed eventi correlati e suggestivi.

I visitatori potranno conoscere, passeggiando tra gli stand della fiera le ultime novità ed intrattenersi. In programma giorno 6 aprile in banchina molo pescatori c’è la gara regionale Formula Italia giovani Slalom e inseguimento, con motori 15cv ed imbarcazioni da mt 3.5. Il 7 aprile, invece, la gara regionale adulti Slalom ed inseguimento con imbarcazioni 4.5 mt motorizzate con 40 cv.

Negli stand espositivi saranno presenti i marchi del settore nautico più importanti. La manifestazione si struttura in una fiera aperta alla vendita, alla mostra di imbarcazioni con incontri ed uscite in mare ed è aperta al pubblico, per un raduno degli amanti della nautica da diporto e dei siciliani che vivono sempre di mare. L’ingresso è libero e sarà aperta dalle ore 10 alle 24.00 di sabato e domenica e dalle 16.00 alle 22.00, i giorni feriali.

