Natale e puntualmente arrivano le richieste di pizzo. I picciotti sono in giro. I mafiosi che vivono dei soldi della droga e delle estorsioni non possono saltare l’appuntamento. I segnali dal territorio sono preoccupanti ed è per questo che lo “Sportello di solidarietà” ha deciso di lanciare la campagna “Prima di pagare, parlane con noi”.

L’associazione antiracket e antiusura in coordinamento con la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane si rivolge a commercianti e imprenditori di Palermo e provincia che hanno ricevuto una richiesta estorsiva o che già pagano il pizzo. La campagna andrà avanti fino al 6 gennaio 2027.

Dai contatti delle ultime settimane lo Sportello registra una recrudescenza delle richieste di pizzo in vista delle feste: le segnalazioni arrivano dal mandamento della Noce a quello di Brancaccio, da corso dei Mille, al centro citta, fino al cuore della vecchia Palermo che ricade nel mandamento di Porta Nuova.

Gli emissari chiedono, la classica richiesta di soldi “per i carcerati”.

“Chi chiama o contatta trova ascolto riservato, la valutazione del caso con un legale e supporto psicologico a titolo gratuito – spiegano dall’associazione -. Se sceglie di denunciare, lo Sportello lo accompagna dalle forze dell’ordine e lo assiste nel processo fino alla sentenza definitiva, aiutandolo a chiedere le tutele di legge”.

Le misure di sostegno per chi denuncia

Ci sono delle misure di sostegno per chi denuncia “previste a livello nazionale, regionale e comunale: può chiedere il ristoro dei danni subiti (danno emergente, lucro cessante e danno da lesioni personali), la proroga delle scadenze, delle rate dei mutui bancari e ipotecari, degli adempimenti fiscali e degli altri atti aventi efficacia esecutiva, un contributo dal Comune di 5.000 o 10.000 euro e la riduzione del 30% della Tari”

Il segno della campagna è un pugno che si apre in una mano: il pugno del logo dello Sportello diventa un invito ad aspettare e a parlare. Uno spot video andrà su YouTube e sui canali Facebook, Instagram e TikTok dello Sportello.

Ecco dove si svolgerà la campagna

La campagna scenderà poi in strada, con incontri e contatto diretto con i commercianti in diverse zone della città.

In particolare: corso dei Mille, corso Calatafimi, viale Strasburgo, via Malaspina e corso Finocchiaro Aprile.

“La campagna avrà un costo complessivo di circa 1.300 euro – spiegano – ed è interamente finanziata con le somme riparatorie versate allo Sportello dai commercianti, vittime di estorsione, coinvolti nel procedimento nato dall’operazione Stirpe sul mandamento di Brancaccio”.

I commercianti che, nonostante le prove raccolte e l’invito dello Sportello, non hanno collaborato con l’autorità giudiziaria e sono stati imputati per favoreggiamento hanno chiesto la messa alla prova e versato una somma riparatoria all’associazione.

“In queste settimane ci arrivano segnalazioni da quartieri diversi, dalla Noce a Brancaccio fino al centro. Sotto le feste qualcuno bussa e chiede il ‘regalo’ o i soldi ‘per i carcerati’. A chi riceve quella visita diciamo una cosa sola: prima di pagare, parlane con noi. Non chiediamo a nessuno di denunciare subito. Chiediamo un contatto, una telefonata, la possibilità di un confronto riservato. Chi ha scelto di denunciare con lo Sportello e con le altre associazioni antiracket presenti sul territorio non è mai stato lasciato solo, né prima né dopo”, spiega Andrea Cannatella, presidente dello Sportello di Solidarietà.

Lo Sportello attivo dal 2013

Lo Sportello nasce nell’aprile 2013. Da allora ha assistito oltre 140 imprenditori e ottenuto (a favore di imprenditori vittime) elargizioni per circa 5 milioni di euro dal Fondo di solidarietà. Oggi è parte civile in 43 procedimenti penali per mafia ed estorsione. Negli ultimi mesi ha accompagnato e supportato diverse decine di imprenditori che hanno denunciato e collaborato con l’autorità giudiziaria, nella zona di Mondello, Sferracavallo, Tommaso Natale, San Lorenzo, Zen, Brancaccio, Noce, Malaspina.

I picciotti del pizzo sono in giro e pure tanti boss scarcerati, ma si può e si deve dire no al raclet.

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