Domenica 23 giugno a "Le Cattive"

Arriva il SalinaDocFest, festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani. L’anteprima della 13esima edizione si svolgerà a Palermo domenica 23 giugno alle 18 a “Le Cattive” a Palazzo Butera.

Il festival quest’anno si baserà sulla resistenza delle comunità. Comunità che resistono alla cultura dell’odio da Riace, alla scuola che vuole difendere la memoria attraverso l’insegnamento della storia. Due i protagonisti che si confronteranno sul tema in un incontro molto atteso e aperto al pubblico: Mimmo Lucano e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con i giornalisti Tiziana Barillà, autrice del libro “Mimì Capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace” e Giovanni Maria Bellu autore de “I fantasmi di Portopalo”. Con loro il professore Romano Luperini membro del Comitato d’onore del festival.

Insieme discuteranno di come resistere all’odio, dopo la sconfitta elettorale a Riace, e dopo l’appello per la difesa della storia nelle scuole a cui il SalinaDocFest ha aderito in sostegno degli insegnanti, ultimi intellettuali “resistenti”.

A Palazzo Butera, Giovanna Taviani presenterà la nuova edizione del SalinaDocFest che si svolgerà a Salina dall’11 al 14 settembre. Una serata patrocinata dal Comune di Palermo e dal C.I.D.I. – Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Palermo.

In difesa dell’inclusione, della memoria storica e dei diritti civili il SalinaDocFest, che da sempre registra le trasformazioni sociali attraverso la lente di ingrandimento del documentario, ricerca quei lavori che parlano del destino del nostro paese e del Mediterraneo.

A seguire l’incontro palermitano del 23 giugno tra Mimmo Lucano e Leoluca Orlando, alle 19.30 l’intervento di Romano Luperini sul tema “La Scuola che resiste”. Chiuderà la serata la proiezione del documentario Scuola in mezzo al mare di Gaia Russo Frattasi, la storia di una piccola comunità delle Eolie che si auto-organizza per far studiare i bambini che ne fanno parte con lezioni non convenzionali vincendo un bando per la didattica a distanza. Al centro la lotta di una comunità per la resistenza della scuola e per il valore dell’educazione da dare ai figli che vivono nelle isole o nelle periferie del nostro paese.

Il SalinaDocFest, diretto da Giovanna Taviani, che vede la co-direzione artistica di Mario Incudine per la sezione Musica e Spettacoli è annoverato nel Calendario dei Grandi Eventi della Regione Sicilia e vanta un prestigioso Comitato Scientifico.