Il film Italian Politics sbarca in Cina. Continua il percorso fuori dall’Italia per il docufilm Italian Politcs for Dummies, dopo il Transilvania Film Festival, la pellicola prodotta dalle Iene che racconta la candidatura a sindaco di Ismaele La Vardera, è stata selezionata al prestigioso festival Shanghai International Film Festival, manifestazione cinematografica tra le più importanti dell’Asia e tra i primi festival considerati di serie “A” dalla Federazione internazionale delle associazioni di produzione cinematografica, insieme a Cannes, Venezia e Berlino

La squadra che ha realizzato il film volerà in Cina dal 18 al 22 giugno.