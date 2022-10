Appuntamento giorno 20 ottobre, ore 17.30, in Sala Giunta a Palazzo delle Aquile per la Conferenza di Esecuzione del Programma 2022 “Il Valore della Gentilezza”, indetta dalla Ambasciatrice della Gentilezza Regione Siciliana (e da qualche giorno, anche Regione Calabria), Natalia Re. Si presenterà, altresì, “La Giornata della Alfabetizzazione e della Gentilezza Ecologica”.

Chi partecipa

Saranno presenti, tra gli altri il sindaco di Palermo, Professor Roberto Lagalla; gli assessori del Comune di Palermo, Aristide Tamajo e Giampiero Cannella; il Professor Marcello Vitaliti (Direttore dell’UOC di Terapia lntensiva Neonatale, Neonatologia e Nido presso l’ARNAS Civico di Palermo); la Dirigente Scolastica, Daniela Crimi; Don Enzo Volpe; Marilina Sclafani (Presidente ‘Parent To Parent Italia’); Ingegnere Salvatore Cocina (Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Protezione Civile); Mario La Rocca (Dirigente Generale – Dipartimento per la Pianificazione Strategica Regione Siciliana) ed il Dottor Domenico Caminiti in rappresentanza dell’Amat.

In collegamento, il Dottor Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro). Coordina i Lavori: Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus).

Il percorso

Il percorso della Re inizia in occasione dell’Earth Day 2021, producendo la Campagna di Responsabilità Sociale “La Terra Siamo Noi” con il sostegno di “Ugri Servizi per l’Ambiente” ed il Patrocinio di Earth Day Italia ed Assoambiente.

Sono seguite una serie di progettualità sino alla nomina di Ambasciatrice Gentilezza Regione Siciliana da parte del “Movimento Italiano per la Gentilezza”, collegato al “World Kindness Movement” in Giappone.

Il Programma 2022 prevede 8 linee direttive: Scuola, Famiglia, Sport, Istituzioni, Sanità, Ambiente, Urbanità e Solidarietà, con iniziative già attuate, ed altre da calendarizzare in sinergia con Partner ed Istituzioni varie.

Il precedente

Lo scorso 25 giugno alla Casa della Cooperazione (Palermo) c’era stata la Conferenza di presentazione de “Il Valore della Gentilezza” – Programma 2022, promosso da Natalia Re, Ambasciatrice della Gentilezza Regione Sicilia. Si tratta di un impegno etico concreto volto a diffondere valori e buone pratiche, che si concluderà il 13 novembre, giornata nella quale venne costituito a Tokyo nel 1996, il “World Kindness Movement”.