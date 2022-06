Sabato 25 giugno

Appuntamento il 25 giugno, ore 18, alla Casa della Cooperazione (Palermo) per la Conferenza “Il Valore della Gentilezza” – Programma 2022, promosso da Natalia Re, Ambasciatrice della Gentilezza Regione Sicilia. Si tratta di un impegno etico concreto volto a diffondere valori e buone pratiche, che si concluderà il 13 novembre, giornata nella quale venne costituito a Tokyo nel 1996, il “World Kindness Movement”.

Il Programma è ispirato al Global Goal 11 di Agenda 2030, dedicato all’ambiente ed ai luoghi dove viviamo, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico e la qualità di vita delle persone.

Interverranno in conferenza: Natalia Re (Business Development Manager Ugri Servizi per l’Ambiente); Viktoriya Prokopovych (Coordinatrice Territoriale per la Sicilia Occidentale, nominata presso il Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli); Nadine Abdia (Rappresentante Comunità Tunisina a Palermo); Sara Giudice (Giornalista La7, Esponente #senzagiridiboa); Gaia Moscato (Studentessa).

Modera: Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus).

Durante la Conferenza sarà proiettato lo Short-Film realizzato per lanciare l’apertura del Programma.