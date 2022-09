L'aspirante premier in Sicilia

I big del centrodestra saranno nell’isola al fianco del loro candidato Renato Schifani. La prossima settimana arriva a Palermo anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Dopo il leghista Matteo Salvini, il grillino Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarà la volta dell’aspirante premier di destra.

La tappa siciliana di Giorgia Meloni

La tappa siciliana per il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, capolista a Palermo per la Camera dei Deputati, è prevista per martedì 20 settembre alle ore 19. La Meloni sarà a piazza Politeama, per sostenere i candidati di Fratelli di Italia in vista dell’imminente doppia tornata elettorale, nazionale e regionale a supporto della candidatura di Renato Schifani e presentare il programma di Governo.

Da Musumeci a Schifani, il cambio di rotta

Quella che era la principale sponsor del dimissionario presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, adesso sposa la causa del senatore Renato Schifani. “Nello Musumeci meritava la ricandidatura a presidente della Regione Siciliana ma ora siamo compatti su Renato Schifani perché Fratelli d’Italia, per il bene della coalizione, ha fatto un passo indietro”, aveva detto la leader di Fratelli d’Italia decidendo per l’appoggio a Schifani.

I fondi del Pnrr e l’attacco a Letta

L’aspirante premier del centrodestra, avanti nei sondaggi, ieri ha anche parlato dei fondi del Pnrr.

“Non si perderanno i soldi del Pnrr se FdI e il centrodestra vincono le elezioni, casomai cercheremo di spenderli più velocemente di quanto ha fatto l’attuale governo con la sinistra”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Dritto e Rovescio in onda su Rete 4.”E’ un tentativo di spaventare gli italiani, ma non funziona più perchè hanno capito. Quello che a me fa arrabbiare è che Letta le stesse cose le vada a dire in giro per il mondo, così come lo fa Di Maio. Loro vanno in giro a spiegare che gli italiani vogliono eleggere qualcuno che “non siamo noi” e succederà l’inferno”, ha aggiunto.