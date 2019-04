Il concorso

L’appuntamento è per le 15, per un pomeriggio di shooting live a Palermo venerdì 24 maggio in via Aurispa 4/14 dove si svolgeranno i casting per la Sicilia e Sud Italia, della seconda edizione del concorso Internazionale Miss Top Curvy rivolto alle aspiranti Curvy Model, ideato ed organizzato dalla stilista delle curvy Elisabetta Viccica.

Le candidate accederanno alla finale spagnola che si terrà a Lloret de Mar (ES) dal 1 al 7 settembre 2019, in collaborazione con “The best model of Europe” partner ufficiale del concorso, insieme a Miss Model Curvy Espana.

Il Concorso nasce dal lavoro svolto a 360° dalla stessa ideatrice del progetto, Elisabetta Viccica, prima in Italia, nel 2010 a dare il via alla cosiddetta Rivoluzione Curvy.