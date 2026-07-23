Negli ultimi sette giorni, dal 16 al 22 luglio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo ha espletato 540 interventi di soccorso tecnico urgente, con una media di circa 77 interventi al giorno, quasi doppia rispetto alla media ordinaria del Comando, pari a circa 40 interventi giornalieri.

Incremento progressivo

L’attività operativa ha registrato un progressivo incremento nel corso della settimana: dai 63 interventi del 16 luglio si è passati agli 89 del 22 luglio, giornata nella quale è stato raggiunto il picco del periodo.

Dei 540 interventi complessivi, 320 hanno riguardato incendi di varia natura, dei quali 225 incendi di bosco e sterpaglie. I territori maggiormente interessati dagli incendi di vegetazione sono stati quelli dei comuni di Monreale, Palermo, Partinico, Carini, Belmonte Mezzagno, Castronovo di Sicilia e Misilmeri.

Interventi lunghi e complessi

Tra gli interventi effettuati, numerosi hanno presentato particolare complessità operativa, rendendo necessaria la protezione e la messa in sicurezza di abitazioni, aziende, infrastrutture ed altri elementi sensibili minacciati dall’avanzare delle fiamme. In molte delle operazioni di spegnimento si è inoltre reso necessario il concorso dei mezzi aerei della flotta antincendio, con l’impiego di Canadair ed elicotteri, che hanno operato in stretto coordinamento con le squadre a terra.

Il significativo incremento delle richieste di soccorso ha comportato un impiego continuativo del personale e dei mezzi del Comando Provinciale, con l’adozione di una turnazione straordinaria di 24 ore continuative, garantendo al contempo la risposta alle ulteriori necessità di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio provinciale. Nelle giornate caratterizzate dal maggiore carico operativo sono inoltre intervenute, a supporto del dispositivo di soccorso del Comando di Palermo, squadre provenienti dai Comandi delle province limitrofe, attivate attraverso il meccanismo della Colonna Mobile Regionale.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato in stretto coordinamento con le altre componenti del Sistema regionale di Protezione Civile, con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e con tutti gli enti coinvolti nelle attività di contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione.