"Per la città di Palermo un'importante vetrina culturale"

Palermo si prepara ad ospitare la grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. Dal prossimo 13 aprile, fino al 29 settembre Palazzo Bonocore sarà la sede di una rassegna nel cinquecentenario della sua scomparsa.

La mostra, organizzata da Navigare Srl e curata dal professore Alberto D’Atanasio, permetterà di ammirare e comprendere, in una visione d’insieme, la straordinaria complessità del genio di Leonardo da Vinci nella pittura del suo tempo, indiscusso simbolo dell’arte e della creatività italiane e considerato unanimemente il più importante tra i protagonisti della cultura, non solo del Rinascimento ma di tutti i tempi e di tutto il mondo.

“Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti” è una mostra inedita per la sua spettacolarità che offre al visitatore il racconto della genialità di Leonardo. “La mostra – dicono gli organizzatori – sarà per la città di Palermo una importante vetrina culturale, ma soprattutto potrà offrire ai turisti un’offerta culturale di grande attrazione nell’anno che celebra il cinquecentenario della scomparsa”.

Pittura, scultura, architettura, Leonardo da Vinci ha lasciato traccia delle sue idee attraverso schizzi, disegni, appunti scritti e in quaderni, taccuini e tavole, taccuini durante tutta la vita, che rappresentano una testimonianza di un uomo straordinario.

Parte da un progetto espositivo che punta realizzazione di un genere d'intrattenimento culturale e orientato alle famiglie. Visitatori grandi e piccoli potranno divertirsi e imparare, scoprendo con curiosità i fondamentali princìpi studiati da Leonardo e ancora oggi applicati. L'obiettivo della mostra è far interagire il pubblico con essa per comprendere ciò che Leonardo ci ha lasciato in eredità. I tagliandi si possono già acquistare a Palazzo Bonocore, in piazza Pretoria.