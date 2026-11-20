In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Palermo ospita un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione di ogni forma di violenza e sopraffazione.

Venerdì 20 novembre, presso lo Stand Florio, in via Messina Marine 40, sarà presentato “Dove nascono i silenzi”, il romanzo civile di Claudia Conte, che affronta temi di grande rilevanza sociale: la violenza domestica, il disagio giovanile, il bullismo e le conseguenze dei silenzi all’interno della famiglia.

Un libro che invita a guardare oltre le apparenze, a riconoscere i segnali di sofferenza e a dare voce a chi troppo spesso rimane inascoltato. Perché la violenza non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche, ma può assumere anche le forme del controllo, della manipolazione psicologica, della dipendenza economica e dell’isolamento.

All’incontro interverranno l’autrice Claudia Conte, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani, l’Avv. Penalista Alessandro Numini, che ha seguito diversi casi di femminicidio, la Professoressa Mariangela Sciandra, dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento SEAS, Ester Bonafede.

A moderare sarà Angela Fundarò, presidente dell’International Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool Antiviolenza e per la Legalità, realtà impegnate nella diffusione della cultura della legalità e nella tutela delle persone più vulnerabili.

L’appuntamento assume un significato particolare alla vigilia del 25 novembre: un’occasione per ribadire che contrastare la violenza significa intervenire prima che sia troppo tardi, educare al rispetto, sostenere le vittime e costruire una rete di consapevolezza e responsabilità condivisa.

Rompere il silenzio è il primo passo per fermare la violenza. È questo il messaggio al centro dell’incontro, che vuole trasformare la presentazione di un libro in un momento di confronto e impegno concreto per la comunità.