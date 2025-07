La sede Euroform di Piazza Cascino, a Palermo, ha recentemente accolto una delegazione proveniente dalla Polonia nell’ambito di una stimolante collaborazione europea dedicata alla formazione professionale nel settore della saldatura.

Il progetto nasce dalla sinergia tra Promimpresa Scietà Benefit srl e Euroform : Promimpresa, in qualità di ente promotore e coordinatore nazionale del progetto Erasmus+, ha individuato Euroform come partner strategico sul territorio siciliano, creando così un ponte diretto tra i partner europei e il centro di formazione palermitano. Una collaborazione che ha permesso la realizzazione concreta delle attività, integrando visione internazionale e competenze locali.

Protagonista del progetto è stato il Centro per la Formazione Professionale e Continua Janina Lewandowska’s name, noto in Polonia come CKU – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Si tratta di un istituto di riferimento nazionale per l’educazione professionale continua, guidato dalla vulcanica e carismatica dirigente scolastica Lucyna Białk-Cieślak che, con il suo approccio dinamico e la sua energia contagiosa, è capace di motivare chiunque con il suo entusiasmo, guidando con successo progetti complessi e stimolanti, insieme al vice preside Mariusz Brechelke, entrambi attivamente impegnati nella promozione di opportunità formative internazionali.

La realizzazione di questo progetto è resa possibile grazie a una solida rete di partner europei. CKU riveste il ruolo di coordinatore del progetto. Promimpresa Società Benefit Srl è il partner italiano responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività sul territorio. Arbor Talent Ltd supporta la formazione e si occupa della disseminazione dei risultati, mentre il contributo tecnico e specialistico sulla saldatura è offerto da TECHNIKA SPAWALNICZA (scuola polacca CKU e scuola ungherese ESZC), fornitore di attrezzature e strumenti didattici all’avanguardia.

Il progetto nasce con l’intento di innovare i percorsi di formazione nel settore della saldatura, introducendo l’uso di simulatori in realtà aumentata (AR). L’obiettivo è quello di rafforzare sia le competenze pratiche che teoriche degli allievi, migliorando l’efficacia e la sostenibilità della formazione professionale. Inoltre, si punta a favorire l’avvio di tirocini Erasmus+ integrati con tecnologie immersive e a sviluppare un modello formativo replicabile in altri settori dell’istruzione e della formazione.

Durante la permanenza a Palermo, i colleghi polacchi hanno dato vita a laboratori pratici, sessioni di confronto e attività con i formatori italiani, scoprendo come tradizione artigianale e innovazione tecnologica possano integrarsi in modo efficace.

La prossima tappa del progetto sarà in Ungheria, dove i nostri docenti e studenti IeFP parteciperanno a un’attività di training on the job per ben due settimane, approfondendo ulteriormente competenze e scambi formativi.

Oltre all’aspetto strettamente formativo, questa esperienza ha rappresentato anche un’opportunità preziosa di contatto con la cultura siciliana. Gli ospiti hanno avuto modo di visitare le bellezze storiche e artistiche di Palermo e dei dintorni, approfondendo la conoscenza del patrimonio culturale locale. Non è mancata l’occasione di assaporare alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina tradizionale siciliana, preparati dalle mani sapienti degli allievi e docenti del settore agroalimentare e ristorazione Euroform, rendendo il soggiorno un’esperienza completa, ricca di scambi professionali e umani.

Questa iniziativa si conferma come un brillante esempio di cooperazione europea, capace di coniugare innovazione, scambio interculturale e una visione condivisa sul futuro della formazione tecnica in Europa.

Il progetto si inserisce inoltre nella visione promossa dalla rete europea EMA – Educational Mobility Alliance, impegnata nel rafforzare la qualità e l’impatto delle esperienze di mobilità formativa in Europa.