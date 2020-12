La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un palermitano di 30 anni, accusato di detenzione di materiale esplodente.

Gli agenti in un box in via Simoncini Scaglione, a due passi dalla via Emiro Giafar a Palermo hanno trovato diversi scatoloni pieni di giochi pirotecnici non conformi alle norme.

Con cautela gli agenti hanno portato i fuochi d’artificio al commissariato di Brancaccio. In questi ultimi mesi a Palermo ogni giorno si ripetono ad orari diversi esplosioni di giochi pirotecnici in diverse zone del capoluogo.

Esplosioni, senza alcuna autorizzazione, che si susseguono più volte al giorno anche di notte.