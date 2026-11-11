Il valore della memoria e il senso del dovere si rinnovano nel giorno in cui l’Italia intera si ferma per ricordare quanti hanno sacrificato la vita per la pace.

In occasione della “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace”, la Sicilia si è stretta con commozione attorno al ricordo dei suoi figli caduti. A ventitré anni da quel drammatico 12 novembre 2003, la ferita di Nassiriya rimane ancora aperta nella coscienza collettiva. In quel barbaro attentato contro la base “Maestrale”, il più grave subito dal nostro Paese in una missione all’estero dal secondo dopoguerra, persero la vita 28 persone: 19 italiani (12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili) e 9 cittadini iracheni.

Le città di Palermo e Monreale hanno reso omaggio al loro sacrificio attraverso una solenne serie di cerimonie commemorative, che hanno visto la partecipazione delle più alte cariche civili, militari e religiose della regione.

Le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 9:00 presso il Cimitero Monumentale di Monreale. Davanti alla tomba del Vice Brigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia, insignito alla memoria della Croce d’Onore e della Medaglia d’Oro di vittima del terrorismo, si sono raccolti i familiari più stretti e le autorità. Tra i presenti figuravano il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Piero Sutera, il Comandante del Gruppo di Monreale, Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, e il Comandante della Compagnia, Capitano Niko Giaquinto, affiancati dal Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Dopo gli onori di rito, tre cuscini floreali sono stati deposti in segno di deferenza dall’Arma, dal Comune e dalla famiglia. La preghiera conclusiva è stata intonata dall’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, coadiuvato dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sicilia, don Salvatore Falzone.

Il programma commemmorativo si è poi spostato nel capoluogo siciliano. Presso il Cortile Maqueda di Palazzo Reale, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, insieme al Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, e al Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Brigata Francesco Principe, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della lapide che custodisce i nomi dei caduti di Nassiriya. Un omaggio analogo è stato reso successivamente in Piazza della Vittoria di fronte al Monumento ai Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la Pace, con la deposizione condotta dal Vicario del Prefetto di Palermo, Patrizia Adorno, insieme ai Generali Domizi e Principe.

A coronamento della mattinata, la Cattedrale di Palermo ha ospitato la Santa Messa di suffragio, officiata da Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo Emerito di Mazara del Vallo.

Nel suo discorso a chiusura della funzione, il Generale Domizi ha indirizzato un affettuoso abbraccio ai familiari delle vittime, ricordando la tragica devastazione della base “Maestrale”, sede dell’Unità Specializzata Multinazionale dell’Arma. L’Alto Ufficiale ha rimarcato come la scelta di servire lo Stato, anche in contesti complessi e lontani dai confini nazionali, rappresenti un ideale che valica il tempo. Nel riaffermare l’attualità di questo impegno, il Generale ha rivolto un pensiero accorato anche ai quattro militari deceduti lo scorso 29 ottobre in Bosnia Erzegovina, citando questo recente evento drammatico come riprova della costante dedizione e dello spirito di solidarietà che animano quotidianamente gli uomini e le donne in divisa, sia in patria sia all’estero.