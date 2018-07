Andrà in onda da dicembre su La5

A Palermo sbarca iBand, il nuovo talent show di Mediaset che andrà in onda a partire dal prossimo dicembre 2018, in prima visione assoluta su La5. Un programma che, per la prima volta, si rivolge alle band, ai gruppi di voci, ai cori e ai cori gospel.

Sabato 21 luglio, a partire dal pomeriggio e fino alla sera, sul grande palco esterno di Sanlorenzo Mercato in giardino, si avvicenderanno le esibizioni delle band che parteciperanno gratuitamente al casting davanti ad una giuria di prestigio.

Per partecipare, le band dovranno essere composte da un minimo di 5 elementi, mentre i cori dovranno comprendere dai 15 ai 40 elementi. Ai gruppi è richiesto di esibirsi live con un brano, un inedito o una cover, in italiano o in inglese, ed è prevista anche una categoria junior con musicisti sotto i 18 anni.

Coloro che verranno ammessi, potranno esibirsi dal 26 al 31 agosto, al teatro 1 di Cinecittà World a Roma alla presenza delle telecamere Mediaset, per preparare l’esibizione da portare negli studi televisivi nella seconda fase. Nell’ultima fase, in onda su La5, il format prevede 4 puntate eliminatorie, una semifinale ed una finale.

Il talent iBAND gode, tra l’ altro, della partnership con Casa Sanremo Tour, e sarà presente nelle relative tappe organizzate su tutto il territorio nazionale.

La fase finale televisiva del talent vedrà la presenza di artisti ed esperti del settore tra cui: Silvia Salemi, Sal Da Vinci e Marco Carta, che saranno anche i componenti della giuria. A loro, spetterà il delicato compito di valutare le esibizioni dei talenti in gara.

“I talent hanno rivoluzionato la musica sfornando dei talenti che, da emergenti, sono diventati degni di menzione e hanno conquistato pubblico e critica. Per questo iBand vuole dare spazio alle promesse presenti su tutto il territorio nazionale”, dice il direttore artistico di iBand, il maestro Vincenzo Sorrentino.

Il programma è prodotto dalla Sunshine Production. Le selezioni saranno curate dall’agenzia Studio Kreativ, che fungerà anche da segreteria nazionale di iBand, a cura dell’architetto Emma Malinconico.