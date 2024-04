Il volo inaugurale di KM Malta Airlines, la nuova compagnia maltese, è partito la domenica di Pasqua per Catania. Dopo 50 anni, la compagnia aerea nazionale di Malta ha cessato le sue operazioni ed è stata sostituita da KM Malta Airlines.

L’ultimo volo di Air Malta, il KM 103, è decollato da Londra Heathrow alle 20:30 di sabato ed è atterrato, per l’ultima volta, a Malta alle 00:40 di domenica mattina.

La nuova compagnia aerea opera 17 rotte invece di 37, utilizzerà otto aerei invece di 10 come parte del suo piano di registrare un profitto e volerà ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Heathrow e Londra Gatwick, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.

Sono in corso i piani per un nuovo servizio per Copenaghen, ma altri servizi: Palermo, Napoli, Nizza, Ginevra, Lisbona e Tel Aviv sono stati interrotti.