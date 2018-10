fitto di appuntamenti il calendario

Iniziati il 24 settembre scorso, rimangomo ancora ben undici giorni (4-14 ottobre) di solenni festeggiamenti in onore della Madre Santissima del Lume, patrona di Porticello, borgata marinara, frazione del Comune di Santa Flavia e protettrice del mare.

Fittissimo di appuntamenti il calendario, pertanto ci limiteremo a segnalarne alcuni: 4/10: accensione delle Luminarie nel sagrato; seguirà la Celebrazione Eucaristica con Vespri e riflessione del Rev. Wojciech; 5/10: ore 21:00 Liturgia penitenziale e incontro con i portatori della “Vara”; 6/10, alle 6:00 Solenne Celebrazione Eucaristica con Don Santino Taormina parroco della parrocchia Maria S.S Addolorata in Molara (PA), seguirà l’Alborata; 7/10: alle 15:00 Tradizionale Gioco dell’Antenna, con animazione curata dalla “Tribù che Balla” al Porto. mezz’ora dopo corsa delle barche dei rioni di Porticello seguita dalla gara di nuoto all’Olivella. Alle 17, sfilata dei carri siciliani e del Gruppo Folk Soluntum che si concluderà al Piano Stenditore. Lunedì 8/10, giornata dedicata interamente alla Festa della Madre SS. del Lume (Alborata, celebrazione Eucaristica, Tamburinai e marce sinfoniche all’interno del Mercato Ittico. Nel pomeriggio solenne processione per le vie del paese con, al seguito, le Bande Musicali “Pietro Mascagni” di Aspra e “Amici della Musica“ di Sant ‘Elia; quindi, l’arrivo della Processione al Piano Stenditore e momento di preghiera con la riflessione di Fra Domenico Spatola dell’O.F.M. Con l’arrivo della Processione a Santa Nicolicchia, si avrà la rievocazione storica del ritrovamento del quadro. Spettacolo piromusicale in omaggio alla Madonna al Piano Stenditore e i tradizionali fuochi artificiali curati dall’”International Fireworks”, della Ditta La Rosa.

Il 9/10, tra l’altro, celebrazione delle Lodi mattutine, il Santo Rosario, recita dell’Angelus, Pellegrinaggio della Comunità Parrocchiale di S. Elia con la celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco Lo Proto e animata dal Coro “Maria SS. Addolorata”. Dal 10 al 13 ottobre, celebrazioni delle Lodi mattutine e Santo Rosario, recite dell’angelus, del S. Rosario e della Coroncina, celebrazioni Eucaristiche per gli Emigrati in America, per tutti gli ammalati ed ancora Tornei di briscola e scopa e saranno ricordati tutti i Confrati, Consorelle e Portatori di Vara Defunti. Prevista, inoltre, una parata di sci nautico nello specchio d’acqua antistante la zona dell’Olivella, curata dall’Ass. “La città che vorrei”. Alle 18: Don Antonio Mancuso, vicario territoriale, presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica. Domenica 14 Ottobre 2018 Ottava della Madre SS. del .Lume: ore 7:00 Alborata, poi Celebrazione Eucaristica, giro dei Tamburinai per le vie del paese, pellegrinaggio della Comunità Parrocchiale Maria SS. del Lume di Linera (CT); ed ancora celebrazioni eucaristiche, accensione della ”Masculiata”.e mortai in Piazza Chiesa, Processione verso il porto. Partenza del Pellegrinaggio, via terra, da P.zza Chiesa e inizio della Processione a Mare verso Capo Zafferano; quindi, benedizione del mare e omaggio ai Caduti in Mare; preghiera al Monumento della “Madonna del Pescatore”, la Salita del Quadro.

Infine, alle 21:30, serata di intrattenimento curata da gruppi locali; seguirà, quindi, l’estrazione dei numeri della Lotteria promossa dal Comitato e chiusura dei festeggiamenti. (Foto di Filippo Iaria)