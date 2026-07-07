L’alta cucina e la pizza gourmet accanto allo street food, ai dolci della tradizione e al gelato artigianale: la terrazza sul mare di Porticello diventa per cinque giorni un villaggio globale del buon cibo su un’area espositiva di oltre 25 mila metri quadrati e con più di cinquanta aziende pronte a soddisfare ogni esigenza di gusto. Tutto questo è Porticello Food Village, che animerà Piano Stenditore, nella borgata marinara di Porticello (frazione di Santa Flavia), dall’8 al 12 luglio.

Cinque giorni caratterizzati anche da musica, spettacoli, dibattiti, parco giochi per i bambini, con ampie aree verdi e un panorama mozzafiato. «La riqualificazione di Piano Stenditore – spiega il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D’Agostino – era un obiettivo prioritario della nostra amministrazione per regalare alla cittadinanza e anche a chi vive a Palermo e nei centri vicini un luogo di svago e di bellezza, dove portare i bambini e vivere il borgo di Porticello in serenità. Siamo riusciti a raggiungerlo e questa manifestazione sarà un modo per farlo scoprire a tutti». Di recente, poi, è stata inaugurata anche la passeggiata sul molo Bagnera, che offre ai frequentatori del borgo e ai visitatori una prospettiva inedita di Porticello by night, quasi un caleidoscopio di luci, colori e sensazioni.

Per dare risalto a queste nuove opportunità niente di meglio di una manifestazione come il Porticello Food Village, che, pur mantenendo stretto il contatto con le eccellenze e l’identità del territorio, offre una vasta gamma di proposte culinarie, «a partire – aggiunge il sindaco D’Agostino – dal baluardo economico della nostra borgata, il pescato locale, il frutto del lavoro di una marineria antica che custodisce da secoli la tradizione ittica della Sicilia». Così, negli stand delle pescherie presenti a Porticello, sarà possibile trovare il meglio del pesce fresco tipico del Mediterraneo, su tutti pesce azzurro e pesce spada, ma senza trascurare le altre specie. Ci sarà poi la possibilità di gustare il cous cous al gambero rosso di Mazara del Vallo con special guest il Signor Fans dai quasi 100 mila follower su Instagram a svelare i segreti dell’incocciatura. Oppure lo street food di pesce, dal polpo bollito al coppo di fritturina, dorato, croccante e caldissimo, perfetto per chi passeggia. E poi pizze, carne, panini, hamburger, birre, vino, cocktail. E cassate, cannoli, crepes, gelati e la scenografica frutta realistica che faranno di Porticello, per la durata di cinque giorni, un villaggio gastronomico fra i più grandi e variegati dell’Italia meridionale.

La manifestazione è organizzata da Expo Sicily Event e da ItalRent e gode del gratuito patrocinio del Comune di Santa Flavia. «Porticello Food Village nasce dalla volontà di valorizzare un luogo che ha una storia e un’identità molto forti», afferma Luciano Muratore, amministratore unico di Italrent, l’azienda di allestimenti e organizzazione di eventi che dà vita all’iniziativa assieme ad Expo Sicily Event. «Il lungomare riqualificato di Porticello – aggiunge – è una risorsa straordinaria per tutto il territorio e abbiamo pensato a un evento capace di esaltarne la bellezza mettendo insieme il meglio della gastronomia siciliana, la musica e l’intrattenimento per ogni fascia d’età. Siamo convinti che manifestazioni come questa contribuiscano non solo a vivacizzare l’estate palermitana, ma anche a far conoscere e apprezzare le eccellenze produttive di questo borgo marinaro a un pubblico sempre più ampio».

Ogni giorno alle 19,30 la rivista Cook Magazine organizzerà momenti di approfondimento sui temi legati all’enogastronomia. Mercoledì 8 luglio tavola rotonda su «Il Mediterraneo da proteggere. Gestione rifiuti e buone pratiche per spiagge pulite». Giovedì 9 luglio «Il mare: una risorsa fondamentale. Quali sono le specie a rischio e quelle in buona salute» con approfondimento su ricci e acciughe. Venerdì 10 luglio spazio a «Tradizione e chilometro zero. Valorizzazione del pescato locale e della cultura culinaria» con focus sulle iniziative di pescaturismo «Dalla barca alla tavola per una Sicilia autentica». Sabato 11 luglio lo spazio di Cook Magazine si occuperà di sostenibilità del turismo con la tavola rotonda «Oltre il turismo di massa: prospettive per un approccio lento e di qualità. Gestione dei flussi e tutela delle bellezze costiere». Domenica 12 luglio, infine, il talk sarà dedicato a «L’acciuga come simbolo della Sicilia: la storia della pesca, la maestria della lavorazione e lo stoccaggio».

Il villaggio, nei cinque giorni, resterà aperto dalle 18 all’1 di notte. L’ingresso è gratuito. Nutrito il programma degli spettacoli. Mercoledì 8 luglio: ore 18 intrattenimento musicale, 20 Good Company-band Queen Tribute, 22 Aperi Cool. Giovedì 9 luglio: ore 18 intrattenimento musicale, 20 Orchestra Made in Sud – Renzo Arbore Tribute, 22 Noche de Travesura. Venerdì 10 luglio: ore 18 intrattenimento musicale, 20 Pikapop, 22 Palpitazioni by Tachipirina. Sabato 11 luglio: ore 18 intrattenimento musicale, 20 Michael Jackson latin night (The King of Pop), 22.30 Beleza. Domenica 12 luglio: ore 18 musica live, 19.30 cabaret con Nino Balistreri, Piero Dance e Ivan Fiore, 22.30 Big Reunion.

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