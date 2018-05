la celebrazione di uno dei frutti più amati

A Sanlorenzo Mercato il 5 maggio si apre il weekend delle fragole: i prelibati frutti rossi si potranno degustare e acquistare durante la due giorni, in un confronto diretto con il produttore che ne racconterà segreti e peculiarità.

Si comincia sabato 5 maggio, alle 12, con la degustazione e la vendita delle fragole dell’azienda Maniaci di Partinico, impresa a conduzione familiare specializzata nella produzione, coltivazione e commercializzazione di fragole, oltre che di frutta e ortaggi di stagione, che impiega tecniche innovative e metodologie biologiche integrate. Sarà possibile così confrontarsi con chi coltiva le fragole riducendo al minimo l’uso di fitofarmaci con l’uso delle api per l’impollinazione naturale, la raccolta fatta a mano e il confezionamento realizzato direttamente sui campi.

L’Ortofrutta presenterà poi la sua macedonia di fragole al succo d’arancia e i suoi centrifugati, rigorosamente a base di fragole fresche, con quattro nuove proposte, tutte al prezzo speciale di 4 euro, anziché i canonici 5 euro: si va dal mix “dolce” con banana, fragola, zenzero e limone al “vitamina C” a base di fragola, carota, mela e zenzero, passando per il “goloso” con fragola, mandarino, banana, mela, sedano, zenzero e menta e il “drenante” a base di fragola e finocchio.

E per i più golosi, sabato a cena e domenica a pranzo ci saranno gli stecchi di fragole al cioccolato realizzati sul momento con la speciale fontana di cioccolato montata per l’occasione nel porticato del Mercato (€ 1,50 cad.), mentre l’azienda Tudìa direttamente da Petralia Sottana proporrà la sua confettura extra di fragole raccontando tecniche e modalità di produzione di un’azienda agricola che pratica la coltivazione a campo aperto. Spazio anche alle golosità delle botteghe “dolci” del Mercato: dal gelato alla fragola alle mousse e pasticcini alle fragole della Gelateria passando per il pan di fragola e le crostate del Forno.

Ma il Mercato pensa anche ai più piccoli, con i laboratori per bambini organizzati in collaborazione con Palermobimbi e ospitati nell’apposita area loro dedicata: dal laboratorio in 3D di sabato alle 16.30 che consentirà ai bambini di sperimentare il mondo dei maker e delle nuove tecnologie di autoproduzione con la realizzazione di un oggetto tridimensionale alla produzione a mano dei cestini di fragole, laboratorio manuale di domenica alle 13 con cui i piccoli produrranno delle piccole scatole porta fragole (per info e prenotazioni: 328 2779704; info@palermobimbi.it).

Tra Partinico e Balestrate, in un territorio vocato all’agricoltura, ma principalmente noto per la produzione di limoni, pesche, pomodoro e ortaggi vari, l’azienda Maniaci ha deciso di differenziarsi coltivando le fragole, un prodotto che nella zona del Partinicese e in tutta la provincia di Palermo è poco diffuso. La coltivazione si espande su circa 8 mila mq. di terra dove attualmente e destinata la coltivazione di circa 80.000 mila piantine di fragole principalmente di due varietà “fortuna” e “festival” le quali si distinguono dalle altre tipologie per la croccantezza, la fragranza e la dolcezza che le rende uniche.