Un festival che riunisce in un solo luogo colori, sapori e odori provenienti da diverse località italiane ed estere.

Si chiama “Stragusto” ed è l’evento che, dal 24 al 28 luglio 2019, celebrerà la tradizione del cibo da strada offrendo ai visitatori la possibilità di degustare pietanze nazionali ed internazionali. Un itinerario gastronomico dove gusto e tradizioni si intrecciano all’interno dello storico mercato del pesce di Trapani, luogo di forte impatto per la storia e per l’importanza che riveste in città.

Il visitatore sarà guidato alla scoperta di tantissime specialità: tipicità palermitane, trapanesi, pugliesi, toscane, tunisine, catanesi, ragusane, del Madagascar, rumene e tanto altro. Fra le novità anche l’area Wine Tasting, con i migliori vini del territorio, imperdibile al tramonto, dalla splendida terrazza delle mura di Tramontana.

Stragusto è nel centro storico di Trapani, è preferibile arrivare a piedi che in auto. Lungo la Litoranea Dante Alighieri, a Piazza Vittorio, c’è un ampio parcheggio, a circa 500 metri dalla sede della manifestazione. Percorrendo a piedi Viale Regina Margherita e la storica via Garibaldi sarete in Piazza Mercato del Pesce – sede di Stra- gusto – in meno di 10 minuti. Un altro parcheggio gratuito si trova in Piazzale Ilio. Sempre nella zona del Porto, si trova il Parcheggio Multipiano A.T.M. Trapani (via Ilio angolo via Trento). In prossimità del centro storico inoltre è possibile parcheggiare sulle strisce blu a pagamento

Info e programma: https://www.stragusto.it/it/programma/